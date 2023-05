Il y a un siècle, la villa Sandoz devenait un musée

Les 100 ans du musée d’histoire seront célébrés au travers d’une exposition qui sera vernie le 9 septembre. Elle retracera l’histoire des collections et montrera comment l’institution a évolué et comment elle a répondu à une demande. L’occasion pour la population de découvrir une partie des richesses que le musée conserve, plusieurs dizaines de milliers d’objets et notamment une lettre d’Émile Zola. Le conservateur n’en dira pas plus pour le moment.