Une fête du football populaire à Pierre-à-Bot à Neuchâtel

Sportive, festive et populaire ! La Fête du football a lieu ce dimanche à Pierre-à-Bot à Neuchâtel dès 10 heures. Près de 4'000 personnes sont attendues. Toutes les catégories, des juniors aux séniors en passant par les actifs et les équipes féminines vont s’affronter dans les douze finales de Coupe. La finale des actifs verra s’affronter, dès 20h, le FC Bosna Neuchâtel I et le FC Saint-Blaise I. Pascal Bégert, vice-président de l’ANF et président de la Commission technique des juniors, a indiqué vendredi dans La Matinale, que les filles « s’intéressent de plus en plus au football (…) et ça se développe dans les clubs du canton. » Il y a quelques années, la Fête du Football se tenait à la Maladière. « C’était très fort pour les enfants : un jour extraordinaire. (…) C’est un grand moment qu’ils n’ont plus provisoirement et peut-être qu’on y reviendra. On l’espère pour notre 125e anniversaire, en 2025 ». Diverses animations seront organisées en marge de la partie sportive. Outre les cantines, « un Freestyler va passer, il y aura une tombola et un maillot de Raphaël Nuzzolo sera joué sur Instagram avec un concours ». /sma