L’Irlande inquiète les producteurs d’alcool

De la prévention malgré tout

Pour lui, cette loi est une suite logique. « Je me suis toujours dit qu’une fois qu’on aurait fini d’embêter les fumeurs, on allait s’attaquer à l’alcool », détaille-t-il. Néanmoins cette position ne signifie pas pour Claude-Alain Bugnon qu’il ne faut pas faire de prévention. « Bien sûr qu’il y a des dangers avec l’alcool. Mais le message est déjà bien présent. Regardez quand on allume la télévision », détaille-t-il. Pour le distillateur de Couvet, cette loi oublie le côté « convivial » de l’alcool.