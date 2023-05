Une web-série pour les primo-votants

Voter pour la première fois, un évènement qui reste dans la mémoire, mais qui peut s’avérer compliqué. Le réalisateur neuchâtelois Jacques Matthey a réalisé une web-série de cinq épisodes sur le sujet. « Ta première fois… avec Dame Helvetia » suit cinq jeunes Neuchâtelois qui viennent d’avoir 18 ans et qui votent pour la première fois. Elle a été tournée dans le canton de Neuchâtel et avec des Neuchâtelois et sera projetée ce jeudi soir au cinéma Rex à Neuchâtel.



Cette web-série s’adresse aux jeunes avec des codes qui leur sont propres. Et cela commence par les dialogues. Jacques Matthey a indiqué jeudi dans La Matinale « je vois avec mes enfants qui sont adolescents que je suis complètement largué dans la grammaire, dans le vocabulaire qu’ils utilisent ». Il s’est donc entouré de jeunes pour que « ça sonne juste ». En parallèle, il a fait appel à la jeune historienne Diane Esselborne. Elle interprète Dame Helvetia et fait le lien entre la jeune génération et « ma génération ». Les cinq épisodes de la série suivent le parcours du primo-votant avec la réception de son matériel de vote et se terminent par le bilan de cette première expérience. La web-série intègre également des images d’archives. Et là, explique Jacques Matthey « ce qui est intéressant c’est le décalage entre la réalité de nos jeunes aujourd’hui et la manière dont était considéré ce devoir civique à l’époque ». C’est aussi une manière de rappeler que le droit de vote des femmes est arrivé très tard en Suisse, en 1971. Avec cette web-série, le réalisateur neuchâtelois espère inciter les jeunes à aller voter.



Les cinq épisodes sont projetés ce jeudi dès 18h30 au cinéma Rex à Neuchâtel. Jacques Matthey sera là ainsi que les différents protagonistes du projet. L’entrée est libre. Le premier épisode sera disponible la semaine prochaine sur YouTube. /sma