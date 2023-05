Neuchâtel tient sa première déléguée pour le climat

Ana Gonseth devient la première déléguée du Développement durable et Climat du canton de Neuchâtel. Le Conseil d’Etat l’a annoncé ce jeudi dans un communiqué. Dès le mois d’août, la Neuchâteloise s’attellera à la mise en œuvre du premier Plan climat cantonal ainsi que de l’élaboration de la deuxième étape. Elle sera également chargée de la Stratégie pour le développement durable du canton.

La future déléguée est actuellement collaboratrice scientifique au secrétariat général du Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE) et au service cantonal des transports. « Le Conseil d’État se réjouit de pouvoir compter sur la riche expérience professionnelle de Madame Gonseth et sur ses nombreuses connaissances en matière de durabilité », a indiqué la Chancellerie d’État dans son communiqué.

Ce nouveau poste a été créé après l’approbation de la mise en œuvre du Plan climat cantonal par le Grand Conseil en janvier 2023. /comm-mma