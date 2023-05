La Grande Béroche : un réaménagement qui divise

Transformation majeure en vue : la gare de Gorgier-Saint-Aubin va connaître un changement radical dans les années à venir. Le 2 mai, le Conseil général a largement approuvé une demande de modification partielle du plan d’aménagement local, visant à changer l'affectation des parcelles « Combamare » et « Gare sud » en zones mixtes. Cette demande a reçu un soutien massif avec 36 voix pour et seulement 4 voix contre. Ainsi, les terrains industriels, situés au sud des voies ferrées, seront remplacés par des logements, dont des appartements avec encadrement, des locaux commerciaux et des espaces verts. Ce projet, appelé « Pôle gare de Gorgier-Saint-Aubin », devrait marquer un tournant significatif pour cette zone.

François Del Rio, conseiller communal responsable de l'aménagement du territoire, estime que le projet a du sens : « c’est un pôle de vie stratégiquement important pour la commune (…) c’est aussi l’entrée ouest du canton. On y accueillera environ 600 habitants et 220 emplois ». Ce lieu bénéficiera notamment du doublement de la fréquence des trains qui passera d'une heure à une demi-heure d'ici 2027.