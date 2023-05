Suivre les pas des hérissons

Si, dans le passé, les hérissons étaient très présents dans les terrains agricoles, ils le sont de moins en moins à cause des pesticides utilisés, qui tuent les insectes, et donc leur nourriture principale. Les zones urbaines sont un lieu de refuge pour cette espèce. Afin de les préserver, il est recommandé d’avoir des jardins les plus naturels possibles et de conserver des espaces de praire fleurie. Il est aussi agréable pour ces petits mammifères de disposer d'un point d’eau pendant les périodes de sécheresse. /elc