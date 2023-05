Martine Docourt Ducommun présidente du Grand Conseil

Martine Docourt Ducommun portée à la tête du Grand Conseil neuchâtelois. La députée socialiste a été désignée mardi après-midi par ses pairs à la présidence du parlement.

Lundi matin, elle a déclaré à RTN que cela représentait « une reconnaissance après quatorze ans au Grand Conseil ». La première citoyenne du Canton pilotera les débats parlementaires et représentera le parlement dans et en dehors des frontières neuchâteloises durant une année. Dans son discours d’investiture, la nouvelle présidente a souligné qu’à ses yeux, il y avait encore beaucoup à faire en matière d’égalité ou d’écologie. Mais elle a tenu à rendre hommage aux femmes qui l’ont précédée en politique. « La question des droits des femmes a toujours été importante. C'est clair que quand on est ambassadrice d'un parlement à majorité féminine, ça nous donne beaucoup plus de poids pour continuer ce travail ».