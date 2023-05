Enges passe en bidirectionnel pendant une année

La traversée d’Enges s’apprête à être entièrement refaite. Entre début juin et le printemps prochain, le Service cantonal des ponts et chaussées va procéder à la reconstruction de la chaussée. 300 mètres de route sont concernés. Un tronçon emprunté quotidiennement par près de 1'100 véhicules et dont les derniers travaux d’entretien remontent à plus de 40 ans. Ce chantier se fera par section de 150m. Pendant toute sa durée, le trafic roulera en bidirectionnel et sera géré par des feux.

Comme nous en parlions en avril, ces travaux doivent permettre de renouveler une grande partie des infrastructures souterraines, ainsi que de répondre, en surface, aux exigences de la Loi sur l’égalité pour les handicapés en adaptant les arrêts de bus. Ils permettront également d’abaisser la limitation de la vitesse dans la localité de 50 à 30 km/h. /rgi