Canal Alpha met la pression sur Telebielingue

Une certitude : l’annonce de Canal Alpha vient mettre la pression sur Telebielingue. Elle ne constitue pas une surprise pour autant comme l’explique le directeur des programmes de la chaîne biennoise, Laurent Wyss : « On savait que la perte du Jura bernois par Canal Alpha pouvait amener cette possibilité. Si cette candidature représente une perte ? On ne se fait pas trop de soucis. Notre dossier est fort, on est ancrés dans notre région. La preuve a été donnée ses 22 dernières années », affirme-t-il. Surtout, l’obtention de la concession permettrait à Telebielingue de toucher près de 500'000 francs supplémentaires via la redevance. « Tout sera mis dans le renforcement des effectifs et donc de l’information. »