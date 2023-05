Les Baladins se mettent en scène dans « Le Jardin »

Si l’écriture est pointue, la mise en scène d’Ueli Locher se veut aussi bien réfléchie. Avec un espace scénique fleuri et réaliste qui amène le spectateur directement dans ce square parisien où on discute de tout. Le banc, objet important pour le metteur en scène, a été placé avec soin à un endroit précis, afin que le décor soit parfait et convienne aux dialogues.

Sa manière d’aborder la mise en scène est simple, et veut aller à l’essentiel.