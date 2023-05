Un mois de mai réparateur pour les forêts

Les services forestiers font par ailleurs en sorte de maintenir une forêt « mélangée-étagée », soit un lieu où cohabitent des essences d’arbres différentes et d’âges variés pour assurer une meilleure résistance aux aléas météorologiques.





Des coupes plus condensées et plus visibles

Il arrive toutefois que plusieurs arbres de la même espèce doivent être coupés dans un secteur ciblé. À mi-côte de Chaumont, plusieurs épicéas, victimes de la sécheresse et d’un emplacement peu propice, ont ainsi été abattus ce printemps, laissant un grand vide. Cela ne signifie pas que les services forestiers de la Ville prélèvent davantage de bois que par le passé. Jan Boni indique que le volume des coupes reste globalement stable. En revanche, ces prélèvements importants et groupés sur quelques secteurs peuvent donner cette impression, selon lui, d’autant plus qu’ils sont plus fréquents sur le Littoral, là où le nombre de promeneurs est aussi plus élevé.