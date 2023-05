Aquanota et ses cours de musique innovants

L'association Aquanota a développé une méthode révolutionnaire d'enseignement de la musique, combinant des éléments numériques et un dispositif matériel appelé « phonarium ». Les phonariums sont de petits studios permettant de jouer en groupe ou de s'isoler individuellement pour travailler ses gammes. Pendant les cours, les élèves alternent entre ces deux modes. En groupe, ils peuvent faire des exercices techniques, jouer des pièces ensemble et interagir. En individuel, le professeur travaille avec chaque élève, en lui fixant des objectifs et en le laissant s’exercer seul pendant un certain temps. Chaque phonarium est équipé d'une tablette avec une partition interactive, offrant aux élèves des possibilités d'apprentissage ludiques et interactives.