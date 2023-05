Aventure, inclusion et durabilité pour 500 scouts neuchâtelois

EoNE, fusion d’ « éon » et Neuchâtel, clin d’œil au thème de cette année : les voyages temporels. C’est ainsi qu’a été baptisé le camp cantonal 2023 des scouts neuchâtelois. Ils seront près de 500 à se réunir à Boudry du 18 au 21 mai, répondant à l’appel de l'Association du scoutisme neuchâtelois (ASN). Situé à Pontareuse, en lisière de forêt, le camp offrira aux scouts, âgés de 5 à plus de 25 ans, l'opportunité de vivre des journées d'aventure et de découvertes en plein air.

Les objectifs du camp sont multiples. Les participants auront l'occasion de se rencontrer et de participer à diverses activités, allant des tournois de sport aux ateliers de prévention, en passant par des descentes en tyrolienne. Ces animations doivent favoriser les échanges et les amitiés entre les jeunes.