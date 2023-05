100 ans de vie au Landeron

Un siècle d’évolution par l’image. Depuis le 13 mai, une exposition à l’Hôtel de Ville du Landeron présente des photographies d’époque et leurs contreparties actuelles. Pour la réaliser, la Fondation de l’Hôtel de Ville s’est plongée dans trois collections d’environ 800 cartes postales datant de 1910 à 1930. 50 ont été sélectionnées et des photographies actuelles des mêmes points de vue ont été réalisées. Ce regard entre hier et aujourd’hui permet de poser un regard sur l’évolution du patrimoine architectural qu’a connu le Landeron en un siècle.