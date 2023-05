« Nous avons vécu une situation de guerre » à Gaza

Médecins du monde Suisse à Gaza. L’organisation propose depuis 1994 une aide psychosociale et en santé mentale à la population palestinienne dans le territoire palestinien occupé. Son responsable communication, le Neuchâtelois Antoine Morata, était à Gaza lors de la flambée de violence de la semaine passée. Dimanche, après cinq jours d’affrontements, le calme est revenu dans la bande de Gaza et en Israël après l'entrée en vigueur d'un fragile cessez-le-feu. Antoine Morata s'est exprimé, mercredi dans La Matinale, sur son séjour à Gaza. « Une semaine très forte en émotion. (…) Nous avons vécu une situation de guerre, avec des échanges de tirs très nombreux, donc une tension très forte. ». Hors des assauts de violence, la situation est toujours très compliquée pour la population. « On note des troubles d’anxiété pour quatre cinquièmes des enfants ». /sma