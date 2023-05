Jean Studer à la tête d'un groupe d'experts sur les banques

L'ex-conseiller d'Etat neuchâtelois et ancien président de la Banque nationale suisse (BNS) Jean Studer présidera un groupe d'experts sur les banques « too big to fail ». La ministre des finances Karin Keller-Sutter a instauré cet organisme indépendant qui présentera un rapport à la mi-août 2023.

La cheffe du Département fédéral des finances (DFF), Karin Keller-Sutter, a informé mercredi le Conseil fédéral de l'instauration du groupe "Stabilité des banques", qui réunit divers experts, annonce un communiqué. Il doit examiner le rôle joué par les banques et le cadre étatique dans le maintien de la stabilité de la place financière suisse.

Ce document servira de base au rapport sur les banques d'importance systémique, et aux réponses que donnera le Conseil fédéral aux divers postulats déposés au Parlement lors de la session extraordinaire sur Credit Suisse, attendues en avril 2024.

Le groupe d'experts est dirigé par Jean Studer, ancien président du Conseil de banque de la BNS, ancien ministre neuchâtelois et ancien conseiller aux Etats socialiste. Il réunit une vaste palette de spécialistes issus des secteurs scientifique, bancaire et économique. D'anciens collaborateurs de la BNS et de la FINMA y siègent également.

Il est libre de définir ses propres objectifs dans la mesure où il tient compte des éventuelles analyses et enquêtes de la haute surveillance parlementaire, précise le gouvernement.

Le groupe pourra s'appuyer sur l'expertise du professeur de l'Université de St-Gall Manuel Ammann demandée par le DFF à la fin du mois de mars 2023, précise le communiqué. Une annonce qui avait fait grincer des dents, lorsque des médias avaient révélé que M. Ammann était aussi à la tête d'un institut sponsorisé par Credit Suisse. /ats-jad