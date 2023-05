Fermetures nocturnes des tunnels sous Neuchâtel

Travaux d’entretien et de nettoyage dans les tunnels sous la ville de Neuchâtel. Les tubes seront fermés alternativement et de nuit entre le 22 et le 26 mai. La circulation sera déviée sur le réseau secondaire.

En détail : pendant la nuit du 22 au 23 mai, de 22h à 5h du matin, l’A5 sera fermée à la circulation entre Neuchâtel-Serrières et Neuchâtel-Maladière, en direction de Bienne.

Pendant la nuit du 23 au 24 mai, de 22h à 5h du matin, l’A5 sera fermée à la circulation entre Neuchâtel-Maladière et Neuchâtel-Serrières, en direction d’Yverdon.

Pendant la nuit du 24 au 25 mai, de 22h à 5h du matin, l’A5 sera fermée à la circulation entre Neuchâtel-Maladière et Marin, en direction de Bienne.

Pendant la nuit du 25 au 26 mai, de 22h à 5h du matin, l’A5 sera fermée à la circulation entre St-Blaise et Neuchâtel-Maladière, en direction de Neuchâtel. /comm-rgi