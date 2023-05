Des pompes à vélo en libre-service

Votre vélo, poussette ou chaise roulante a un petit coup de mou ? Il sera désormais possible de les regonfler gratuitement et en libre accès sur le territoire communal de Neuchâtel. La Ville, en collaboration avec des acteurs locaux, va installer ces prochains jours huit pompes en libre-service sur des axes habituellement fréquentés par les deux-roues. Trois supplémentaires viendront compléter l’offre en 2024.

Ce système de pompe à pied qui a fait ses preuves dans d’autres villes romandes se trouveront du côté de La Coudre, de la gare CFF, le long de la Ficelle, ainsi qu’aux Battieux. Le bord du lac sera, lui, équipé de quatre pompes entre les piscines du Nid-du-Crô et le quai Jean-Renaud en passant par le Fun’ambule et l’esplanade du Mont-Blanc. Les trois dernières verront le jour en 2024 à la Rosière, à la gare des Deurres et à la gare de Corcelles-Peseux.

Cette nouvelle prestation s’inscrit dans la volonté de la Ville d’encourager la mobilité douce et est également une réponse à une interpellation du Conseil général. /comm-rgi