Bientôt fini, les ordonnances médicales par fax ou sur téléphone

Si vous apportez votre ordonnance à la pharmacie sur un natel ou si votre médecin la faxe, sachez que cette pratique ne devrait plus être admise. C’est en tout cas le but d’un rappel du Département des finances et de la santé aux médecins et pharmaciens neuchâtelois : depuis lundi, il leur recommande d’être plus stricts.

Cette pratique devrait déjà être en place depuis 2020, depuis l’entrée en vigueur de l’article 51 de l’ordonnance fédérale sur les médicaments. Mais entre la loi et le terrain, pharmacies et médecins ont eu jusqu’à maintenant une marge de manœuvre, que le canton veut peu à peu restreindre.

Sécuriser l’envoi d’ordonnances électroniques

Concrètement, le médecin peut toujours remettre l’original de l’ordonnance papier classique au patient, qu’il présente à la pharmacie. Il peut aussi envoyer l’ordonnance directement à la pharmacie par voie électronique, avec une signature numérique qui doit respecter un certain nombre de critères, comme l’explique la pharmacienne cantonale Virginie de Biase : « Les exigences pour l’envoi électronique d’ordonnances devront respecter trois points. L’authenticité : il faut pouvoir identifier clairement le prescripteur, grâce à une signature électronique « qualifiée » (ndlr : sécurisée). L’intégrité des données : vérifier que l’ordonnance n’a pas été modifiée. La confidentialité : notamment empêcher que l’ordonnance soit utilisée plusieurs fois » dans des pharmacies différentes.



Pourquoi ce changement ? La pharmacienne neuchâteloise explique que la mesure permet de lutter contre les abus, par exemple la création de fausses ordonnances, mais pas seulement.