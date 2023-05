Des problèmes de recrutement dans le canton de Neuchâtel

Plus de la moitié des entreprises sondées par la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI) ont de la peine à recruter. C’est le bilan réalisé par l’association patronale dans le cadre de son étude conjoncturelle du printemps 2023. Pour remédier à ce problème, 40% des sondés forment des apprentis. Un chiffre qui, selon Florian Németi, directeur de la CNCI, laisse « encore du potentiel à exploiter ». Si l’industrie est le secteur le plus formateur, c’est aussi celui qui est le plus en manque de main-d’œuvre. Il précède les services, ainsi que les entreprises de plus de 30 collaborateurs.

Au niveau de l’égalité salariale, quasiment aucun écart n’est à signaler pour le canton: 81 des 82 entreprises ayant participé à l’enquête ne présentent pas de différence de salaire entre les femmes et les hommes, ou se trouvent dans le seuil de tolérance de 5%.

L’enquête, menée du 20 février au 14 avril, a pris en compte 111 réponses d’entreprises industrielles et 166 de sociétés de service. /comm-elc