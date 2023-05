Fêter les parents, plutôt que juste les mamans

Les jeunes écoliers ont plutôt bien réagi à ce changement de tradition, explique Pauline Berberat. « Comme ils sont en 1-2H, c’est aussi peut-être des traditions qu’ils n’ont pas partagées avant », développe l’enseignante. Du côté des parents, ils ont été prévenus au début du mois de mai qu’ils recevront une attention le 8 mai et non le 14. Pauline Berberat n’a pas eu de retours pour le moment. Mais elle relève que « le but ce n’était pas de tout laisser tomber ! ». Elle estime que c’est également le rôle des enseignants d’intégrer tout le monde et de faire en sorte que tout ce qui est fait en classe ait du sens pour les enfants. De plus, ça lui a permis d’ouvrir la discussion sur les types de familles qu’il peut y avoir avec les jeunes élèves. « C’était intéressant d’échanger sans jugement et en ayant des questions un petit peu naïves de certains enfants. En restant dans le simple », relève Pauline Berberat. /lyg