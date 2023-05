Les musées sont en fête ce week-end

Coup d’envoi pour la Nuit et le Jour des musées. La manifestation démarre ce samedi soir et se poursuivra dimanche toute la journée. Vingt institutions neuchâteloises ouvrent leurs portes gratuitement à cette occasion. Au programme : plus de 160 animations. Visites guidées, conférences, concerts et autres ateliers créatifs seront proposés au public. Cette année, un accent particulier a été mis sur l’accueil des familles avec des activités spécialement destinées aux enfants, mais les jeunes ne sont pas les seuls à être appelés. La Nuit des musées, c'est aussi l'occasion de faire découvrir les institutions à un public qui n'en a pas l'habitude, dans un contexte qui sort de l'ordinaire.