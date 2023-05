La Fête de mai reprend ses quartiers

Bibelots, jouets, habits et livres en tout genre, les chineurs étaient de sortie ce samedi à La Chaux-de-Fonds. La 40e édition de la Fête de mai retrouvait la vieille ville après deux ans de pandémie et une édition 2022 déplacée aux Anciens abattoirs. Plus de 140 stands étaient présents entre la place des Marronniers et celle du Bois. Cette traditionnelle brocante a attiré des milliers de personnes. Nous sommes allés y faire un tour.