Cybercriminalité : plus communiquer pour mieux lutter

Le phénomène est permanent et les risques sont chaque jour plus importants, rappelle la Police neuchâteloise. En avril dernier, les forces de l’ordre faisaient état de 50 cas d’arnaque au faux support technique pour un préjudice de 50'000 francs depuis le début de l’année. Ce vendredi, la police a répertorié, pour le seul mois d’avril, 11 cas de phishing (technique destinée à obtenir indument des données privées et sensibles) pour un dommage de 15'000 francs.

Face à un phénomène en pleine croissance, la Police neuchâteloise et le commissariat de criminalité économique de la police judiciaire ont décidé d’intensifier leur communication à un rythme mensuel. Il s’agit aussi de prévenir en cas de situation particulière, comme une vague d’escroquerie spécifique à l’échelle du canton.