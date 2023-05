Augmentation des cas de phishing

Les cas d’hameçonnage sont en hausse depuis le début de l’année dans le canton de Neuchâtel. La Police neuchâteloise lance un avertissement à travers un communiqué publié vendredi matin. Rien que pour le mois d’avril, 11 cas lui ont été signalés. Tous ensemble, ils représentent un préjudice d’environ 15'000 francs.





Une technique redoutable

L’hameçonnage, ou phishing, consiste à obtenir indûment des informations privées et sensibles, le plus souvent des coordonnées bancaires. En général, les escrocs contactent leurs cibles par message, le plus souvent après la mise en vente d’un objet en ligne. Ils envoient un lien qui redirige sur un faux site, dont ils se servent pour collecter des données de cartes de crédit. La Police neuchâteloise recommande de vérifier précautionneusement l’authenticité des liens et des sites visités. Au moindre doute, mieux vaut s’abstenir de fournir ses coordonnées bancaires. Si, malgré tout, on se fait avoir, il convient d’aviser sa banque dans les meilleurs délais. /comm-jhi