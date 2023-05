Un pas de danse pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Ça va bouger cette fin de semaine dans le canton de Neuchâtel. La 18e Fête de la danse se tient jusqu’à dimanche dans 34 villes de Suisse, dont Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Dès jeudi soir, les deux cités proposent plus de 30 spectacles ou activités liés au sixième art. Selon les programmateurs, l'affiche est alléchante et n'a rien à envier aux cantons voisins.