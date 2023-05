Un mois au Conseil communal pour Philippe Rouault

Un premier mois express. C’est de cette manière que le conseiller communal vert Philippe Rouault décrit son premier mois à l’exécutif de la Ville du Locle et des Brenets. Cet infirmier a remplacé au 1er avril son collègue de parti Miguel Pérez, démissionnaire. Une transition qui s’est très bien passée. « J’ai pu faire le tour des services avec lui durant une matinée notamment. On a rediscuté le jour de ma prise de fonction et j’étais lancé », confie Philippe Rouault jeudi dans La Matinale. L’élu reconnait également qu’avec « Pâques au milieu du mois, tout est passé très vite » malgré un emploi du temps chargé.