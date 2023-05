Sorti(e) de boîte : MSO

Notre chronique économique Sorti(e) de boîte s’est mise au sport. Course à pied, ski alpinisme, vélo, natation, moto, rallye, autant d’activités sportives qui connaissent un certain succès en compétition. Et pour les organisateurs, le chronométrage, les inscriptions et la gestion de la course sont des tâches lourdes à porter. Ainsi MSO s’est développé depuis 2007 pour offrir ces prestations. Fondée à Perrefitte par Roland Muller, la société a ensuite déménagé à Delémont avant de s’installer à Develier au mois de mars. Sur l’impulsion du fils Jérémy, l’entreprise s’est développée puis la fille Sarah est venue compléter l’équipe de direction. Désormais, MSO emploie une vingtaine de collaborateurs et compte 260 événements à son actif, dont le marathon de Zürich, le Rallye du Chablais, ou encore la Patrouille des glaciers.