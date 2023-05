Chaussée en travaux aux Ponts-de-Martel

La deuxième étape du réaménagement de la traversée des Ponts-de-Martel se prépare. La reconstruction de la chaussée entre la place du village et la gare ferroviaire se déroulera entre le lundi 22 mai le printemps 2025, annoncent les autorités ce jeudi. Le chantier comportera plusieurs phases, dont le remplacement des infrastructures souterraines, la reconstruction de la chaussée et des trottoirs. Les travaux seront réalisés par sections d’environ 150m cette année. Le trafic sera réglé en régime bidirectionnel sur une voie et géré par une signalisation lumineuse. Le chantier concernera le secteur Chapelle en 2024. Une déviation par la place du village sera mise en place, précise la commune. En 2025, un revêtement peu bruyant sera posé sur la chaussée. En plus de ce réaménagement, deux arrêts de bus de la gare seront mis en conformité avec la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées.

Une première phase de travaux avait permis la requalification de la partie haute du village. Les autorités communales justifient ce chantier par l’état de dégradation de la chaussée en raison du volume de trafic. Ce dernier avoisine les 4'200 véhicules par jour. /comm-gtr