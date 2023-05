Travaux à venir aux Brenets

Le Service des ponts et chaussées, en collaboration avec la commune du Locle, va procéder à la reconstruction de la chaussée entre le carrefour Franche-Comté – Grand-Cernil et le parking de Grand’Rue 27. Ces travaux d'envergure, qui visent à réaménager le gabarit transversal de la chaussée et à rénover les infrastructures souterraines, se dérouleront du 22 mai 2023 jusqu'en septembre 2024.

Le tronçon en question est emprunté quotidiennement par environ 2'500 véhicules et n'a pas connu de travaux d'entretien depuis les années 1970. La chaussée est aujourd'hui fortement dégradée, ce qui rend les travaux indispensables.

La rénovation de la chaussée et des trottoirs sera réalisée par sections d'environ 150 mètres, avec le remplacement des infrastructures souterraines à chaque étape. Le trafic sera régulé en régime bidirectionnel sur une seule voie, gérée par une signalisation lumineuse.

Le réaménagement du gabarit transversal de la chaussée permettra de créer plus d'espace pour la mobilité piétonne sur l'ensemble du tracé, avec la réorganisation des places de stationnement existantes. Les travaux se termineront par la pose d'un revêtement peu bruyant en été 2024.

Le Service des ponts et chaussées et la Ville du Locle remercient les riverains et les usagers pour leur compréhension et les invitent à se conformer à la signalisation temporaire mise en place durant les travaux. /comm-dsa