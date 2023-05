BCN Tour : double première victoire à Dombresson

Garbiels Sintes et Marion Monney ont remporté la quatrième étape du BCN Tour à Dombresson. L’habitant de Rochefort et la Fribourgeoise ont su gérer une longue montée de près de 6 kilomètres pour un dénivelé de 150m, suivie d’une grande descente. La météo hasardeuse a finalement épargné les coureurs, malgré une petite averse juste avant la course.