Onde verte augmentera aussi ses prix

Dès le 10 décembre, les tarifs des transports publics neuchâtelois connaitront également une augmentation. Onde verte annonce ce mardi une hausse moyenne de 4,2% sur les billets et abonnements. Comme le reste de la branche, les six entreprises de transport présentes au sein de cette communauté tarifaire font face à un contexte inflationniste. Il entraîne une hausse des coûts relatifs, entre autres, à la maintenance, à l’énergie, aux carburants et au renchérissement, explique Onde verte dans un communiqué. La dernière augmentation des tarifs remontait à 2016.

A titre d’exemple, le billet individuel adulte pour un court parcours passera de 2fr30 à 2fr40 en plein tarif et de 4fr20 à 4fr40 pour 1 à 2 zones. Au niveau des abonnements, il faudra débourser 76 francs pour le sésame mensuel adulte sur 1 à 2 zones, contre 73 francs aujourd’hui. L’abonnement annuel adulte passera lui de 657 à 684 francs, toujours pour 1 à 2 zones.





Un abo flexible

Par ailleurs, une nouvelle offre viendra compléter la gamme des abonnements Onde verte. La communauté tarifaire explique vouloir répondre aux nouvelles habitudes de mobilité liées notamment au télétravail en proposant le FlexiAbo. Une offre qui permettra aux voyageurs d’activer librement 100 jours d’utilisation sur une année. A titre d’exemple, le FlexiAbo 1 à 2 zones coûtera 285 francs pour les juniors et les seniors et 380 francs pour les adultes. /rgi