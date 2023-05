Prison avec sursis pour le voyeur des toilettes

Dix mois de prison avec sursis pendant 2 ans, c’est la peine prononcée ce lundi par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à l’encontre d’un homme accusé de voyeurisme. Il a été reconnu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, ainsi que de pornographie. Le prévenu écope également d’une interdiction de travailler avec des mineurs pendant 5 ans et devra s’acquitter de frais pour réparation morale à hauteur de 1'000 francs par victime adulte et de 2'000 francs pour les victimes mineures.

Une trentaine de personnes avait déposé plainte contre ce quadragénaire qui avait filmé ses victimes à leur insu dans des toilettes ou la salle de bain de son entreprise entre 2013 et 2020. 1'500 vidéos avaient été retrouvées. Pour la juge, même si ces enregistrements n'ont pas été diffusés, l’égoïsme du prévenu doit être retenu. Ces captations ont servi à assouvir ses pulsions, sans qu’il s’inquiète de l’impact sur ses victimes. La souffrance entourant cette affaire a d’ailleurs été mise en avant par la Cour, pour les victimes d’abord, mais aussi pour l’accusé, atteint dans sa santé et qui a déjà été partiellement puni au niveau social, après l'ébruitement de l’affaire.

Finalement, seule la charge concernant la contrainte sexuelle n’a pas été retenue. Ceci en raison du bénéfice du doute. /rgi