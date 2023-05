L’État de Neuchâtel présente des comptes 2022 dans le noir

Éléments de satisfaction

Les recettes fiscales affichent une hausse de plus de 60 millions de francs par rapport au budget (31,1 millions de francs pour les personnes physiques et 22 millions de francs pour les entreprises). De plus, l’État tablait sur une manne de 27 millions en ce qui concerne la part des bénéfices de la Banque nationale suisse. Elle est finalement de 81,6 millions francs, en hausse de plus de 54 millions.

L’évolution des charges d’exploitation est aussi en baisse de près de 71 millions de francs par rapport à 2021.





Avenir incertain

Le Conseil d’État ne voit pas l’avenir sereinement. Le budget 2023 adopté par le Grand Conseil prévoit un déficit de 13,6 millions de francs. Le gouvernement estime maintenant qu’il sera péjoré de 60 millions de francs supplémentaires, notamment en raison de la hausse généralisée des taux qui va déboucher sur une augmentation des charges. De plus, le système de santé est sous-financé et les institutions de soins accumulent des charges supplémentaires et des déficits malgré les efforts de rationalisation fournis. Pour maintenir le cap, le Canton veut continuer à maitriser les dépenses et attirer de nouveaux contribuables. /comm-sma