Hausse des excès de vitesse

La Police neuchâteloise dresse le bilan de sa campagne rentrée scolaire « Printemps 2023 ». Et il est moins bon qu’en 2022. Le taux de conducteurs sanctionnés pour excès de vitesse est en hausse. Du 24 au 28 avril, les forces de l’ordre ont effectué 193 heures de présence aux abords des collèges du canton. Plus de 18'000 véhicules ont été contrôlés. Il en ressort que 3,9% des automobilistes ont été amendés, contre 2,6% l’année passée. Comme lors des précédentes campagnes, c’est dans les zones 30km/h que la police enregistre le plus haut taux d’infractions avec 6,7%, contre 5% en 2022. Les vitesses maximales relevées sont les suivantes : 53km/h en zone 30km/h, 69 km/h en zone 40km/h et 83km/h en zone 50km/h. Dans son communiqué, la Police neuchâteloise relève toutefois qu’aucun accident n’a eu lieu à proximité des écoles. /comm-jpp