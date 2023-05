Coup d’envoi de la semaine de la formation professionnelle

Promouvoir la voie duale. C’est le but de la semaine de la formation professionnelle qui débute lundi à Neuchâtel. Vingt autres cantons participent également à cette action dans toute la Suisse. « Le but de cette semaine est de mettre en avant la formation professionnelle, et plus particulièrement la formation en mode dual », explique la conseillère d’État neuchâteloise en charge de la formation, de la digitalisation et des sports, Crystel Graf dans La Matinale.







Un cliché solide

Il est vrai qu’encore aujourd’hui ce type de formation souffre encore de la comparaison face aux études à l’Université ou dans une Haute École. « Malheureusement, c’est un cliché qui a encore la vie dure mais un immense travail est fait pour le casser tant auprès des jeunes que de leurs parents ou de leurs enseignants », se réjouit toutefois la ministre.