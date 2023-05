Immense succès pour le Mood festival

A quelques heures de la fermeture, les organisateurs du Mood festival ont le sourire aux lèvres. La deuxième édition de cet événement se tenait ce samedi et ce dimanche jusqu’à 18h sur la Place Longereuse à Fleurier et a réuni bien plus de monde qu’attendu.

Au programme du week-end : une quinzaine de foodtrucks, huit concerts et un espace enfant. Une formule revue à la hausse qui a continué à attirer toujours plus de visiteurs. Les organisateurs espéraient réunir un millier de personnes tout au long du week-end et ils l’ont fait. S’il est difficile de donner un chiffre exact - l’entrée étant libre - les organisateurs parlent de plusieurs milliers de personnes.



Au moment de dresser ce bilan provisoire, les bénévoles racontent qu’ils ont dû rappeler trois fois leur fournisseur de boissons sur les deux jours, afin de contenter tout le monde. Dimanche en début d’après-midi, ce sont 1'200 litres de bières qui ont été écoulés par les festivaliers.

Ce succès devrait permettre à l'association organisatrice, Mood Event, d’en tirer un bénéfice. Le signe de très belles choses pour l’année prochaine, espère le comité. Ce dernier réfléchi déjà à viser encore plus haut. Des réflexions sur une éventuelle prolongation du festival d’un jour sont en cours. /cde