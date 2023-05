Un projet pour la réaffectation de la ligne Douanne-La Neuveville

L'avenir de la rive gauche du lac de Bienne se dessine. Lancé en 2022, un concours de projet visant la réaffectation du futur ancien tracé ferroviaire La Neuveville-Douanne a rendu son verdict ce vendredi. La proposition d'aménagement intitulée Palimpseste a convaincu le jury. Elle a été élaborée par une équipe formée de Duo Architectes paysagistes Sàrl, Mantegani et Wysseier Ingénieurs et planificateurs, Team+ et Ecosan.





Revaloriser le bord du lac

Si la construction du tunnel de Gléresse et le doublement des voies permettront d'augmenter la capacité de la ligne du pied du Jura, elles autoriseront aussi le démantèlement de la ligne actuelle. Les autorités des communes concernées y voient une opportunité unique de revaloriser les sites et paysages du bord du lac. Les localités pourront notamment retrouver l'accès direct historique aux rives entre Gléresse et Chavannes, avec la possibilité de créer un chemin pour les piétons, les cyclistes et les exploitants.





Les réflexions se poursuivent

Encore fallait-il trouver le projet idéal, qui respecte les exigences élevées posées sur l'image du site et du paysage. Le projet Palimpseste, vainqueur du concours, a été qualifié de « spécifique au site », « adaptable » et « garantissant la flexibilité nécessaire en termes d’utilisation et d’échelonnement ». L'existant est en grande partie conservé et sera valorisé. De plus, de nombreux éléments écologiques sont proposés. Le jury recommande toutefois aux deux communes de La Neuveville et de Gléresse de poursuivre la réflexion sur plusieurs points, notamment concernant la cadre financier du projet.

Les plans du concours peuvent être consultés jusqu'au 21 mai au Musée de la vigne de Gléresse-Chavannes. L'exposition pourra être visitée librement les samedis et dimanches de 13h30 à 17h. /comm-oza