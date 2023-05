Sensibiliser au cancer des testicules

Joey Barnes aurait eu 42 ans ce 5 mai. Sa famille organise ce vendredi une soirée en l’honneur de l’animateur radio et cinéaste neuchâtelois, emporté par un cancer des testicules en octobre. Un événement festif se tiendra sur l’esplanade de la Collégiale entre 17h et 2h du matin. Au programme : pétanque, concert, foodtrucks et silent disco. Des choix qui rappellent la personnalité de Joey Barnes, habitué des parties de boules et amateur de « The Big Lebowski ». La bande-son de ce film, « son préféré », sera interprétée en live.