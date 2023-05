Le monde en cause : Hollywood en grève

Direction la Californie ce vendredi, Hollywood plus précisément. On a appris cette semaine le lancement d’une grève par les scénaristes. Le mouvement pourrait retarder la diffusion de certaines séries télévisées et films. Le syndicat de la branche a annoncé ce débrayage en raison de l’échec des négociations portant notamment sur une hausse des rémunérations. Les précisions d’Alexandre Rossé :