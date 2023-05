Ne vous imaginez pas Christian Mukuna en tain de défiler sur le podium, il y a lui-même pensé… et c’est bien plus drôle de le voir dans le rôle de juge. C’est l’histoire qui l’a inspiré cette semaine et qu’il nous partage dans La Matinale.

Spoiler Alerte : Raphael a flingué la fin du sketch (et il en est fier).