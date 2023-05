Charles III : dernière ligne droite avant le couronnement

Ce couronnement suscite également des clivages et des polémiques. Il se tient dans un contexte familial compliqué avec les déboires d’Andrew avec la justice et la situation de Harry. « C’est un peu comme quand vous invitez des gens chez vous et qu’il y a des personnes que vous avez envie de voir et d’autres non. Alors il faut le montrer, mais sans les vexer. C’est de la haute diplomatie ». Harry sera vraisemblablement au 10e rang. Le chroniqueur royal ajoute que William est plus populaire que son père, mais il s’inscrit aussi davantage dans la tradition. Charles III a un côté plus moderne et pourrait préparer le règne de son fils.

Le couronnement de Charles III commence samedi à midi à l'abbaye de Westminster à Londres. /sma