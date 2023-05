Quarante bougies pour la Fête de mai

Moins de 10 jours avant la Fête de mai. Pour souffler ses quarante bougies, la manifestation va reprendre ses quartiers traditionnels en vieille ville de La Chaux-de-Fonds le 13 mai prochain. Après trois ans de célébrations bridées, annulées et même délocalisées pour des raisons sanitaires, l’édition 2023 reprend sa forme initiale, mais promet aussi des nouveautés. Le comité d’organisation a présenté les animations jeudi après-midi à La Chaux-de-Fonds. Au programme, des valeurs sûres comme la Mini-Trotteuse et le marché aux puces, mais aussi des exclusivités avec un défilé de mode, ainsi qu’un concert organisé par les trois grandes écoles de musique du canton.





« Un retour à la normale »

L’année passée, la Fête de mai s’était organisée aux Anciens abattoirs, provoquant la grogne d’une partie des habitués. Le 13 mai, l’édition anniversaire se tiendra bel et bien à son endroit habituel, entre la place des Marronniers et celle du Bois en vieille ville de La Chaux-de-Fonds. Bien que la version réduite et délocalisée de 2022 ait finalement satisfait le public présent, Ana Sarrias, co-présidente du comité d’organisation, est ravie de ce « comeback ». « Pour nos quarante ans, on était très contents de pouvoir revenir à la maison. »





« Cette année, on a voulu mettre l’accent sur la collaboration »

Pour sa programmation, la manifestation a voulu rassembler ses partenaires. Les associations locales comme Le Cronos Club ou La Persévérante proposeront des mets pour les visiteurs. Mais de nouvelles entités apporteront aussi leur pièce à l’édifice.