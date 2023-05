Fouille préventive à La Promenade à La Chaux-de-Fonds

Fouille préventive de cellules à La Promenade. Ce jeudi entre 6h et 10h du matin, la police neuchâteloise et les agents de détention ont procédé à une fouille préventive dans l’établissement de détention La Promenade à La Chaux-de-Fonds à la demande du service pénitentiaire. La brigade canine et plus d’une cinquantaine d’intervenants du service pénitentiaire et de la police neuchâteloise ont été mobilisés.

Une telle fouille n’est pas un événement particulier dans ce genre de centre, indiquent le service pénitentiaire et la police neuchâteloise dans un communiqué. En effet, ce genre d’exercice est nécessaire pour permettre un contrôle simultané de secteurs entiers et garantir la sécurité du personnel et des personnes détenues. Il atteste également de la bonne collaboration entre le service pénitentiaire et la police neuchâteloise.

Selon les autorités, l’opération s’est passée dans le calme et le respect, tant de la part du personnel que des personnes détenues. Seuls deux clefs USB, quelques médicaments interdits et de l’alcool artisanal ont été découverts. Cela démontre le bon niveau de sécurité dans l’établissement. /comm-jad