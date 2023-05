Compenser le déboisement se complique

Zone la plus peuplée du pays, le Plateau est le plus concerné par le phénomène. Ces dernières années, le recours aux exceptions s’est fait de plus en plus fréquent, une tendance qui devrait se confirmer, selon le spécialiste, qui s’attend à une multiplication des conflits.

Marc Ballmer Mees craint que l’expansion du tissu urbain réduise à l’avenir les possibilités de trouver des surfaces de compensation et remette en cause certains projets sur le Plateau et dans le canton de Neuchâtel, étant donné également que l’urbanisation n’est pas le seul usage légitime du territoire.