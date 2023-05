Une volonté de généraliser le 30km/h la nuit dans les localités

Une mesure qui doit permettre de réduire le bruit routier et d’augmenter la sécurité : celle de limiter la vitesse à 30km/h dans les localités durant la nuit, entre 22h et 6h. Une recommandation en ce sens du groupe VertPOP a été acceptée par le Grand Conseil neuchâtelois mercredi matin. Mais le vote a été serré : 45 oui, 40 non et 12 abstentions. Ainsi, le Conseil d’État est prié de favoriser, en assouplissant les critères, et de soutenir les communes qui souhaitent introduire cette mesure. « Elle est efficace et peu couteuse », a expliqué la députée verte Stéphanie Skartsounis. La première signataire du texte précise que cet abaissement de la vitesse aura pour effet de réduire le bruit routier d’environ trois décibels. À propos de l’aspect sécuritaire, « sur 10 personnes renversées, 3 survivent à 50km/h alors que 9 survivent à 30km/h », peut-on lire dans la recommandation.





Les problèmes sont plutôt diurnes aux yeux du Conseil d’État

Le gouvernement s’est opposé à cette idée de généraliser le 30km/h de nuit dans les communes. Pour Laurent Favre, « il n’y a pas de problèmes généralisés de bruit routier la nuit ». Le conseiller d’État en charge de l’environnement précise qu’il en est autrement en journée, notamment sur les grands axes. « Et là, cette problématique est traitée par la Commune ou les Villes avec le Canton. Ou cela est nécessaire, la mesure du 30km/h est prise, c’est le cas à Peseux, à Fontainemelon ou nouvellement aux Ponts-de-Martel. Mais sur les routes de transit, la volonté du Conseil d’État n’est pas de généraliser le 30km/h, ni le jour, ni la nuit, parce que cette limite ne s’impose pas pour des questions de bruit ».