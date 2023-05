Route principale fermée à Peseux

La route principale H10 à Peseux sera fermée à la circulation le dimanche 7 mai de 7h30 à 17h30. Le service des ponts et chaussées, en partenariat avec le service de l'environnement, des parcs, forêts et domaines de la Ville de Neuchâtel mènera des travaux d’entretien sanitaire et sécuritaire sur les arbres situés au nord du giratoire de la Maison de Commune. En effet, certaines branches deviennent menaçantes pour le passage des piétons et pour les lignes de contact des trolleybus situées en contrebas, indique ce mercredi la Chancellerie d’État dans un communiqué.

Une déviation sera mise en place. Seul le trafic des transports publics ne sera pas interrompu. /comm-jad