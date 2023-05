Le changement de cap pour Marc Gaudreault

Le HC Uni Neuchâtel a entamé mardi sa préparation d’été. Une rentrée un peu particulière pour le club de 1re ligue de hockey sur glace. Un changement de décor est intervenu à la tête du club du littoral : Marc Gaudreault n’est plus l’entraineur. Après 15 ans de services, il a été remplacé par Eric Lamoureux, un autre coach aux origines québécoises. Il ne quitte en revanche pas le HC Uni, puisqu’il occupe désormais le poste de directeur sportif. Il a expliqué dans La Matinale RTN mardi que jusqu’à présent il avait plusieurs casquettes : « J’étais directeur sportif, manager général, entraineur général et c’était un peu compliqué de tout faire comme il faut ». Il va désormais plutôt s’occuper de la partie administrative, avec la gestion du club, des contrats, de l’encadrement et du recrutement. Il n’abandonne en revanche pas complètement son rôle de coach puisqu’il va entrainer les U20A. Marc Gaudreault est aussi revenu mardi matin sur le mouvement juniors, qui se porte bien. « On a 150 enfants et le HCC va certainement nous aider. Avec son titre, il y aura surement des enfants qui vont venir à l’école de hockey ». /sma