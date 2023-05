L’ambassadeur et la petite reine

Pédaler pour mettre en valeur les relations économiques et culturelles entre la France et la Suisse. C’est le projet de l’ambassadeur de Suisse en France, Roberto Balzaretti. Depuis l’an dernier et jusqu’en décembre, le diplomate sillonne l'Hexagone avec son vélo électrique.

Baptisé En route avec la Suisse, ce « Tour de France » diplomatique consiste en 13 étapes de plusieurs jours où Roberto Balzaretti rencontre des entreprises, des universités ou encore des acteurs scientifiques et culturels qui font le lien entre les deux pays voisins.